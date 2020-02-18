Массажист-надомник пытался совратить пятилетнего мальчика на Кубани

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Василий Заика
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Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

Фото: www.globallookpress.com / allOver

Житель поселка Восточный Белореченского района Краснодарского края пытался совратить пятилетнего мальчика. Как стало известно 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел днем 17 февраля в квартире мужчины.

43-летний подозреваемый на дому оказывал услуги массажа для детей. 33-летняя жительница поселка Первомайский привела к нему на первый сеанс своего сына. Массажист-надомник, позабыв о нравственности, принялся демонстрировать ребенку половой орган. Возмущенная женщина обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время подозреваемый в педофилии задержан. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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