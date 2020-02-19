В Приморье безработный алкоголик изнасиловал семилетнюю падчерицу

Безработный житель Приморского края, изрядно приняв на грудь, изнасиловал семилетнюю падчерицу. Как стало известно 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел 17 февраля в городе Находка.

В полицию о произошедшем сообщила 25-летняя мать девочки, внезапно вернувшаяся домой и увидевшая страшную картину. 30-летний извращенец был задержан. На допросе он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.