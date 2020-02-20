Около трех миллионов рублей украли со склада на юге Москвы. Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ, инцидент произошел во 2-м Котляковском переулке.

Руководитель фирмы, арендующей складское помещение, рассказал полицейским, что неизвестные проникли в бытовку, взломали сейф и забрали оттуда два миллиона 840 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Правоохранительные органы ведут розыск злоумышленников.