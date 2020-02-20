В Прикамье пьяный отчим жестоко избил пятимесячную девочку

|
Василий Заика
33

Вопиющий инцидент произошел в поселке Юго-Камский Пермского района.

Фото: www.globallookpress.com / Florian Bachmeier

Пьяный житель Прикамья жестоко избил пятимесячную падчерицу. Как сообщает региональный СК, инцидент произошел в одном из частных домов в поселке Юго-Камский Пермского района.

По версии следствия, 27-летний мужчина, перебрав с алкоголем, стал предъявлять сожительнице претензии из-за ее плачущей дочери. Женщина взяла малышку на руки, но успокоить ребенка ей не удалось. Разъяренный изверг вскочил и начал бить пятимесячную крошку руками по голове.

Ребенка с переломом черепа срочно доставили в Пермскую краевую детскую больницу. Злоумышленника задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего». Рассматривается вопрос об аресте подозреваемого.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.69
-0.08 68.78
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...