Жительница Краснодара погибла от удара током на железной дороге

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Василий Заика
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Трагедия произошла утром 19 февраля на станции «Пашковская».

Фото: www.globallookpress.com / Arne Dedert

Жительница Краснодара погибла от удара током на железнодорожной станции «Пашковская». Как сообщает региональный СК, трагический инцидент произошел утром 19 февраля.

По версии следствия, 45-летняя женщина, по невыясненным причинам, стала подниматься на вагон-цистерну «товарняка». В определенный момент ее поразил высоковольтный разряд. Пострадавшая скончалась на месте.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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