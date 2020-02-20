Жительница Краснодара погибла от удара током на железной дороге
| Василий Заика Криминал 18
Трагедия произошла утром 19 февраля на станции «Пашковская».
Фото: www.globallookpress.com / Arne Dedert
Жительница Краснодара погибла от удара током на железнодорожной станции «Пашковская». Как сообщает региональный СК, трагический инцидент произошел утром 19 февраля.
По версии следствия, 45-летняя женщина, по невыясненным причинам, стала подниматься на вагон-цистерну «товарняка». В определенный момент ее поразил высоковольтный разряд. Пострадавшая скончалась на месте.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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