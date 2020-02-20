Жительница Краснодара погибла от удара током на железной дороге

Жительница Краснодара погибла от удара током на железнодорожной станции «Пашковская». Как сообщает региональный СК, трагический инцидент произошел утром 19 февраля.

По версии следствия, 45-летняя женщина, по невыясненным причинам, стала подниматься на вагон-цистерну «товарняка». В определенный момент ее поразил высоковольтный разряд. Пострадавшая скончалась на месте.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.