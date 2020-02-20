В Красноярске водитель чуть не задавил журналиста из-за интервью

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Василий Заика
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Инцидент произошел 20 февраля на улице Чернышевского.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Житель Красноярска на своей машине чуть не задавил журналиста федерального телеканала, сообщает региональный СК. Инцидент произошел 20 февраля на улице Чернышевского.

В ведомстве отметили, что корреспондент пострадал при попытке задать автолюбителю несколько вопросов. Мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован. В настоящее время следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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