В Красноярске водитель чуть не задавил журналиста из-за интервью

Житель Красноярска на своей машине чуть не задавил журналиста федерального телеканала, сообщает региональный СК. Инцидент произошел 20 февраля на улице Чернышевского.

В ведомстве отметили, что корреспондент пострадал при попытке задать автолюбителю несколько вопросов. Мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован. В настоящее время следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.