Момент ночного поджога Mercedes в Петербурге попал на видео

Момент ночного поджога Mercedes на проспекте Шаумяна в Петербурге попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 19 февраля в Красногвардейском районе Северной столицы.

На кадрах видно, как молодой человек в светлой куртке с надетым на голову капюшоном и темной маске на лице неспешно подходит к автомобилям. Вскоре происходит вспышка, и от припаркованных машин начинается разноситься дым.

В результате предполагаемого поджога Mercedes выгорел полностью. Частично поврежден пламенем BMW, припаркованный рядом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Стражи порядка ведут розыск подозреваемого.