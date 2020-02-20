Пассажиры рейса «Лос-Анджелес — Москва» украли 40 тысяч долларов у попутчицы
Инцидент произошел на борту самолета, совершившего посадку в аэропорту «Шереметьево».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; управление на транспорте МВД России по ЦФО
Пассажиры рейса «Лос-Анджелес — Москва» украли 40 тысяч долларов у своей попутчицы. Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по ЦФО, инцидент произошел на борту самолета, прибывшего в аэропорт «Шереметьево» из США.
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