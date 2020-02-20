Пассажиры рейса «Лос-Анджелес — Москва» украли 40 тысяч долларов у своей попутчицы. Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по ЦФО, инцидент произошел на борту самолета, прибывшего в аэропорт «Шереметьево» из США.

К стражам порядка обратилась гражданка Армении и попросила помочь найти ее сумку наличными. Женщина предполагала, что забыла ридикюль на борту воздушного судна. Полицейские осмотрели салон самолета, но ничего не обнаружили. В результате подозрение пало на семейную пару, которая летела с пассажиркой из Америки на соседних креслах.

Супругов задержали во время регистрации на рейс «Москва — Ереван». Похищенные деньги подозреваемые спрятали в кроссовках и кармане куртки. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.