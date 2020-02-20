В Петербурге житель Казахстана соблазнил девятиклассницу и снял процесс на видео

Гражданин Казахстана задержан стражами порядка в Петербурге за секс с девятиклассницей, а также за съемку порнографии и распространение этих роликов. Как стало известно 5-tv.ru, 18-летний житель Карагандинской области соблазнил живущую по соседству 15-летнюю школьницу.

Девочка регулярно встречалась с парнем и предавалась любовных утехам, как говорится, по полной программе. Во время очередного свидания молодой человек снял весь процесс на видео и впоследствии выложил в сеть.

Правоохранители вычислили предполагаемого злоумышленника и задержали. В ходе обыска, помимо прочего, у подозреваемого были изъяты запрещенные вещества. В отношении любителя «клубнички» возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Расследование продолжается.