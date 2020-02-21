В Петербурге у мужчины отобрали в такси почти 600 тысяч и iPhone

Неизвестный в очках отобрал у мужчины в машине такси почти 600 тысяч рублей и iPhone. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 20 февраля на Ленинском проспекте.

35-летний пассажир рассказал полицейским, что в салоне таксомотора близорукий злоумышленник, угрожая электрошокером, забрал у него 582 тысячи рублей, смартфон и скрылся.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.