В Петербурге у мужчины отобрали в такси почти 600 тысяч и iPhone

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Василий Заика
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Инцидент произошел вечером 20 февраля на Ленинском проспекте.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Неизвестный в очках отобрал у мужчины в машине такси почти 600 тысяч рублей и iPhone. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 20 февраля на Ленинском проспекте.

35-летний пассажир рассказал полицейским, что в салоне таксомотора близорукий злоумышленник, угрожая электрошокером, забрал у него 582 тысячи рублей, смартфон и скрылся.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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