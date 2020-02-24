Один человек погиб и двое ранены в результате перестрелки в Северной Осетии

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Василий Заика
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Инцидент произошел вечером 23 февраля в городе Алагир у автостанции на улице Басиевой.

Фото: www.globallookpress.com

Один человек погиб и двое получили ранения в результате перестрелки в Северной Осетии. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 23 февраля у автостанции на улице Басиевой в Алагире.

По предварительным данным, причиной произошедшего стал дорожный конфликт. Один из автомобилистов «подрезал» другого. В ходе потасовки один из мужчин схватил охотничье ружье и устроил стрельбу. От полученных травм на месте скончался 38-летний участник конфликта. Двое других получили ранения и были госпитализированы.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали «стрелка». Выясняются все обстоятельства инцидента.

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