Экс-директор ФСИН Реймер вышел по УДО, отбыв треть срока
По версии следствия, ущерб от действий бывшего главы ведомства составил 2,7 миллиарда рублей.
Фото: ТАСС/Почуев Михаил
Бывший директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Александр Реймер освобожден условно-досрочно (УДО). Об этом со ссылкой на Центральный районный суд Калининграда сообщает агентство «Москва».
«Удовлетворено ходатайство об условно-досрочном освобождении от лишения свободы Александра Реймера», — сообщили в пресс-службе суда.
Суд удовлетворил данное ходатайство со второго раза. Кроме УДО, прежде Реймер также просил о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания.
Как сообщал 5-tv.ru, в июне 2017 года экс-директора ФСИН приговорили к восьми годам лишения свободы и 800 тысячам рублей штрафа. Таким образом, он отбыл чуть больше трети срока.
По версии следствия, в 2010 году Александр Реймер создал группу, которая организовала закупку для ФСИН электронных браслетов по завышенным ценам. Общий ущерб от действий злоумышленников был оценен в 2,7 миллиарда рублей. В августе 2018 года ФСИН отсудила у экс-директора 2,2 миллиарда рублей по делу о мошенничестве.
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