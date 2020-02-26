В Коми мужчина вонзил нож в лицо собутыльнику

Житель Республики Коми вонзил нож в лицо собутыльнику. Как сообщает региональный СК, инцидент произошел в одном из частных домов в селе Новикбож Усинского района.

По версии следствия, местные жители устроили застолье. Во время пирушки между мужчинами возникло недопонимание и 40-летний хозяин выхватил нож, который тут же вонзил в лицо своему приятелю. 54-летний пострадавший скончался на месте.

Ранее судимого подозреваемого задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.