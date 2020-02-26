Житель Прикамья зарезал пасынка и исполосовал ножом его возлюбленную

Житель Прикамья зарезал пасынка и буквально исполосовал ножом его возлюбленную. Как сообщает региональный СК, кровавая семейная драма разыгралась в одном из домов в деревне Дуброво Пермского района.

По версии следствия, 63-летний мужчина проживал вместе с неродным сыном и его пассией. Между тремя людьми с завидной периодичностью возникали ссоры. В ходе одной их них отчим схватил нож и в ярости накинулся на своего пасынка, после чего изрезал его сожительницу.

В результате полученных травм пострадавший скончался на месте. Его возлюбленная в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

Подозреваемый арестован. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве. Расследование продолжается.