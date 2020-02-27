На Ямале отец и сын пали жертвой «паленого» алкоголя

Дорожный рабочий и его отец пали жертвами «паленого» алкоголя на Ямале. Как сообщает региональный СК, инцидент произошел 22 февраля.

По версии следствия, рабочий пришел в гости к приятелю в избу на трассе Салехард — Надым. Мужчина предложил хозяину выпить и поставил на стол емкость с напитком сомнительного происхождения. Почувствовав исходящий от жидкости «неестественный запах», владелец избы отказался от «угощения». Несмотря на это, рабочий опрокинул несколько стопок.

«Выпив спиртное, рабочий стал жаловаться на самочувствие, но от предложения обратиться в медицинское учреждение отказался. Ночью мужчина скончался», — говорится в сообщении СК.

Следователи выяснили, что накануне гибели «дорожник» передал через водителя попутки аналогичную емкость со спиртным своему отцу, живущему в селе Аксарка в Приуральском районе. В результате пожилой мужчина скончался в этот же день.

В настоящее время следователи устанавливают химический состав жидкости и источник ее происхождения. Выясняются все обстоятельства произошедшего.