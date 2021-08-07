Баттл-рэп умер и вот почему: 5 фактов о смерти жанра

Если сначала заявления о смерти баттлов носили скорее эпатажный характер, то сегодня можно наблюдать подтверждение этим словам. Так организатор самой популярной баттл-площадки страны Александр Тимарцев, более известный под псевдонимом Ресторатор, заявил о банкротстве. В интервью Ресторатор говорил, что его проект «Версус» убыточен или приносит незначительный доход. Между тем, каждый новый сезон он начинал с покупки очередного автомобиля BMW, что стало своего рода ритуалом и послужило подспорьем для шуток, но сейчас речи о новой покупке не идет и шутить не о чем. Является ли в действительности проект настолько убыточным неизвестно, но популярность жанра действительно стремительно падает, вместе с просмотрами новых видеозаписей на канале баттл-площадки в YouTube. В чем может быть причина этого, жив ли жанр баттл-рэпа или скорее мертв? Давайте разбираться.

Что за 17-й Независимый баттл?

Баттл-рэп стал настолько неинтересен, что вернулся к основам, с которых многие известные ныне исполнители жанра начинали. Если в США баттлы пришли с улиц, то в России они возникли благодаря интернету. Началось все на форуме Hip-Hop.ru, где в 2001 году состоялся «Первый MC батл». Среди участников этого форума были Каста, Гуф, Noize MC, Паша Техник, Мирон Федоров (Oxxxymiron) и многие нынешние звезды жанра. Всего прошло 9 официальных, 16 независимых и 7 командных баттлов.

Noize MC. Фото: ИТАР-ТАСС

Сложно сказать по какой причине, может из-за желания выжать последние крохи популярности, а может просто решили, что сейчас подходящий момент, но организаторы Hip-Hop.ru весной 2019 года решили возродить онлайн-баттлы. Новый сезон стал популярен благодаря тому, что свою заявку подал Oxxxymiron, который давно не участвовал в офлайн-баттлах. Многие известные рэп-исполнители присоединились к нему и записали заявки. Кого там только не встретишь: в списке участников оказались Слава КПСС (Гнойный), L’One, Johnyboy, Palmdropov, Эльдар Джарахов, Сатир, Дмитрий Ларин, Юрий Хованский, Егор Крид и другие.

Кстати, у нас есть своя историческая основа и без западного хип-хопа. Еще в начале XX века российские поэты устраивали литературные соревнования и даже обвиняли друг друга в «убийстве поэзии». Не находите ничего общего? Самый известный «литературный баттл» состоялся в 1918 году в Политехническом музее между Владимиром Маяковским и Игорем Северяниным, где последний стал «королем поэтов».

В начале было «Слово»…

Площадка для офлайн-баттлов Slovo возникла в 2012 году в Краснодаре и стала, по сути, убийцей интернет-баттлов от Hip-Hop.ru. Никто уже не хотел слушать аудиозаписи, а ругательства двух оппонентов друг на друга в видео формате пришлись зрителям по вкусу. Стали возникать филиалы по всей стране, которые существуют и сегодня. Самая известная из них — SLOVOSPB. Этот филиал получил такую популярность, что его руководители решили забрать проект себе и ушли от основателей в свободное плаванье. Но проведя несколько сезонов, организаторы решили, что акапельный баттл себя изжил, да и с «Версусом» конкурировать тяжело.

Без Oxxxymirona не то

«Версус» стал популярным именно благодаря тому, что в нем принимал активное участие Oxxxymiron. Именно баттл Oxxxymiron против Johnyboy 2015 года стал самым просматриваемым баттлом за сутки, поднял жанр на новый уровень популярности (на данный момент у видео почти 50 миллионов просмотров). После него и начался тот самый хайп, приносивший рэперам моментальный успех и туры с концертами по городам страны.

Oxxxymiron. Фото: Сергей Петров /ТАСС

Пиком популярности жанра стал баттл 2017 года Oxxxymiron против Славы КПСС (на данный момент 45 миллионов просмотров). Только за первые сутки его посмотрели 9 миллионов человек. О нем писали в СМИ и снимали репортажи федеральные телеканалы. Даже «Таймс» из Великобритании и многие другие западные СМИ рассказали о противостоянии русских рэперов.

Если посмотреть статистику просмотров разных баттлов, то мы узнаем, что 92,3% русскоязычных пользователей в возрасте от 14 до 25 лет следили за баттлами к 2018 году.

Но Oxxxymiron перестал участвовать в баттлах. Даже его возвращение на «Версус» в качестве ментора одной их команд баттлеров в новом сезоне не спасло проект от падения просмотров.

Ушли видеоблогеры

Одним из серьезных факторов прироста свежей аудитории к таким площадкам как «Версус» были популярные блогеры. Например, у SLOVOSPB их не было, да и такого звездного Oxxxymirona тоже.

Популярные блогеры регулярно становились лицами проекта, участвуя в качестве судей или просто в первых рядах зрителей. Особенно значимым стал баттл видеоблогеров Юрия Хованского и Дмитрия Ларина, который в марте 2016 года побил рекорд по просмотрам. По своему возрастному контингенту подписчики «Версус» и ютуберы имеют схожие параметры, поэтому приток такой аудитории всегда сказывался положительно. Но, на данный момент, каких-то значимых противостояний нет, да и аудитория тоже вырастает, теряя интерес к прежним героям интернета.

Кто вообще смотрит эти баттлы?

Рэперы так много говорили о смерти жанра, что действительно просмотры сократились в несколько раз. Каких-то значимых событий не происходит. Последний всплеск интереса вызвал баттл между участниками группы Centr: Гуфа и Птахи. Говорят, что Алексей Долматов (Guf) получил гонорар за свое участие в размере 2 миллионов рублей, а Давид Нуриев (Птаха) в районе 1 миллиона. Состоялся он в 2018 году и на данный момент собрал почти 21 миллион просмотров.

Алексей Долматов. Фото: Антон Волков/РИА Новости

Если зайти на канал «Версуса» в YouTube, то станет очевидно, что видео последние два года почти не набирают и миллиона просмотров. Исключение — то самое видео Гуф против Птахи. Если раньше несколько миллионов зрителей было нормой, то сегодня этим могут похвастаться только некоторые баттлы.

Попытку вернуть жанру былую популярность сделали бывший организатор Slovo Moscow Тимур «Halloween» Легай и чемпион третьего сезона Сергей «МЦ Похоронил» Голиков. Они сочетают классические баттлы с баттлами под биты и приглашают уже давно известных исполнителей жанра. Например, не так давно вышел баттл с участием известного в узких кругах рэпера Артема Татищевского и победителя одного из сезонов 140 BPM Battle Isla de muerta, видео набрало на неделю 100 тысяч просмотров, что не может говорить о какой-то значимости.