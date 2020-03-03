В Саратове пьяный мужчина посреди улицы изнасиловал пенсионерку

Пьяный житель Саратова посреди улицы изнасиловал пенсионерку. Как сообщает региональный СК, инцидент произошел рано утром на перекрестке Большой Горной и Университетской улиц.

По версии следствия, 38-летний мужчина, будучи изрядно нетрезвым, набросился на 65-летнюю местную жительницу. Угрожая пенсионерке расправой, злоумышленник надругался над ней и скрылся.

Вскоре следователи установили личность предполагаемого преступника. Мужчину задержали. На допросе он полностью признался в содеянном. В настоящее время подозреваемый арестован. Ему предъявлены обвинения по статье «Насильственные действия сексуального характера». Расследование продолжается.