В Саратове пьяный мужчина посреди улицы изнасиловал пенсионерку

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Василий Заика
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Инцидент произошел на перекрестке Большой Горной и Университетской улиц.

Фото: Известия / Алексей Майшев

Пьяный житель Саратова посреди улицы изнасиловал пенсионерку. Как сообщает региональный СК, инцидент произошел рано утром на перекрестке Большой Горной и Университетской улиц.

По версии следствия, 38-летний мужчина, будучи изрядно нетрезвым, набросился на 65-летнюю местную жительницу. Угрожая пенсионерке расправой, злоумышленник надругался над ней и скрылся.

Вскоре следователи установили личность предполагаемого преступника. Мужчину задержали. На допросе он полностью признался в содеянном. В настоящее время подозреваемый арестован. Ему предъявлены обвинения по статье «Насильственные действия сексуального характера». Расследование продолжается.

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