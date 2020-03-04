Житель Ростовской области застрелил кота и собаку соседа. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел утром 3 марта во дворе одного из домов на Юбилейной улице на хуторе Ельбузд Азовского района.

Стражи порядка выяснили, что 36-летний злоумышленник, вооруженный пневматической винтовкой, по невыясненным причинам, вел прицельную стрельбу по домашним животным. В результате полученных травм кот и собака погибли.

Подозреваемого задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». В настоящее время злоумышленник под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.