В Петербурге десятиклассники ограбили сантехника

Четверо 17-летних юнцов ограбили сантехника в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел рано утром 3 марта на Будапештской улице во Фрунзенском районе.

44-летний мужчина рассказал полицейским, что около одного из домов на него напала группа молодых людей. Злоумышленники избили петербуржца и отобрали у него сумку с мобильным телефоном.

Вскоре подозреваемых задержали. Ими оказались два десятиклассника, учащийся училища и их безработный сверстник.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.