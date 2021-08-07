Не лайком единым: Зачем мы нажимаем кнопку «Нравится»?

Относительно новое социальное явление, которое появилось меньше десяти лет назад, стало неотъемлемой частью виртуальной культуры и сумело за короткий срок устареть. Уходит ли эпоха лайков в прошлое или все еще актуальна? Что обозначает лайк: одобрение, псевдоодобрение или способ привлечь к себе внимание? До сих пор нет универсальных ответов.

Как появились лайки?

Считается, что подобная функция появилась в 1998 году вместе с патентом голландского программиста Йоханнеса Йозефа Эверадуса ван дер Меера, который хотел использовать ее на своем сайте. Но проект так и не был доведен до ума и не стал частью истории социальных сетей.

По-настоящему историю появления кнопки «Нравится» стоит отсчитывать с Facebook, который первым сделал это явление массовым. Проект возник в 2007 году, но только весной 2010 года функция реализовалась. Следом подобные кнопки появились ВКонтакте (сентябрь 2010 года) и в «Одноклассниках» (октябрь 2010 года). Причем, долгое время в отечественных социальных сетях эта кнопка сочеталась с кнопкой «Репост».

Новую революцию снова произвел Facebook, начав в 2015 году тестирование системы «Reaction», позволяющей ставить не просто «Палец вверх», а выражать вместе с лайком разные эмоции: смех, гнев, грусть и так далее.

Зачем нужен лайк и что это такое?

На это явление нельзя смотреть с одного ракурса. Оно включает в себя разные эмоции и может означать что угодно. Мы ставим лайк не всегда из-за того, что нам что-то нравится или мы испытываем симпатию к автору.

Считается, что лайк является проявлением одобрения или комплимента. Пользователи ставят его под понравившимся им контентом. Он может говорить о популярности человека, сообщества по интересам или отдельного поста. Чем их больше у вас на странице, тем больше вы получаете виртуальных бонусов, которые могут материализоваться и в реальной жизни. На вас начинают подписываться и следить за обновлениями на странице аккаунта. Владелец страницы в социальной сети становится популярным и значимым. Многие на этом начинают зарабатывать.

Karl-Josef Hildenbrand / ТАСС

По мнению большинства, количество лайков говорит об успешности аккаунта или сообщества. Но лайк — не только одобрение. Он может вообще ничего не означать. Кто-то ставит свое «одобрение» под фотографией или статьей не из-за того, что контент действительно нравится, а потому что его оценило большое количество пользователей. Вместо того, чтобы аргументировать интерес или негатив к посту в виде комментариев, человек просто ставит лайк.

Более многообразную гамму эмоций может дать расширенная функция Facebook, которую рано или поздно возьмут на вооружение другие социальные сети.

Что такое лайкозависмость?

По мнению психолога Брюса Худи, нажатие кнопки «Нравится» сопровождается выбросом эндорфинов и вызывает чувство удовлетворенности. Это работает и в обратную сторону: мы хотим, чтобы нас одобряли. Многие люди чувствуют давление из-за того, что под их постами мало лайков. Это может вызывать даже депрессию. Некоторые пользователи соцсетей пытаются «накрутить» реакции под своими постами, чтобы создать видимость значимости.

Владельцам социальных сетей даже не нужно как-то мотивировать пользователей генерировать контент и проводить больше времени в социальных сетях. Исследования показывают, что авторы успешных постов испытывают чувства, близкие к получению выигрыша в лотерею.

Что такое лайк сегодня

Некоторые социальные сети думают отменить лайки и счетчики каких-либо реакций. Если вы считаете, что они это делают из-за заботы о психологическом состоянии пользователей, то вы ошибаетесь. Социальные сети — коммерческие проекты, которые должны зарабатывать. Получение денег от пользователей и бизнеса — основная функция этих корпораций. Отмена лайков связана с желанием заработать. Мы видим, что пост набрал определенное количество реакций и стал вирусным, можно больше в него не вкладывать деньги. Если убрать эту функцию, рекламодатели, скорее всего, начнут больше продвигать посты, поскольку психологическая планка популярности контента среди пользователей в виде большого числа отметок «нравится» перестанет существовать.

Сергей Коньков / ТАСC

Лайки можно отнести к публичной статистике, которую видят все, в том числе и крупные бренды, которые с помощью них могу оценить влиятельность тех или иных блогеров, площадок и как-то влиять на рынок в целом.

Что же касается обычных пользователей, то отсутствие лайков позволит пользователю меньше бояться получить неодобрение или низкое количество реакций. В теории, люди будут больше публиковать посты. Если новых адептов популярной социальной сети привлечь трудно, то можно заставить старых генерировать больше различного контента.

От лайка до репоста и других метрик

Репост имеет больше ценности, чем лайк. Он говорит о большей значимости для пользователя, который готов поделиться с друзьями той или иной информацией. Если лайк точно ничего не говорит о мнение человека и может быть вызван различными факторами, то репост указывает, что контент действительно важен. Хотя мы тоже не можем с полной уверенностью говорить о мотивации. Такие показатели метрики, как вовлеченность, время нахождения в статье, дочитывания, досмотры видео, куда более явно сигнализируют об заинтересованности в материале.

Лайк — уголовная статья?

В 2018 году коллегии Верховного суда пришлось растолковать статью уголовного кодекса России о «возбуждении ненависти или вражды», поскольку за 2017 год ее применяли в отношении 572 человек. Многие из них попали под нее именно за публикации в социальных сетях. Высшая инстанция высказалась однозначно: лайк и репост в соцсетях — не повод для уголовного преследования. Прежде всего, нужно искать мотивы, а не судить за действие в интернете.

Таким образом, была дана прямая инструкция для всех судов страны: сначала доказать, что человек намерено разжигал межнациональную, религиозную, расовую ненависть или со злым умыслом распространял экстремистские материалы.

Будущее лайка

Лайк все равно остается одним из показателей активности пользователей и будет влиять на общее восприятие контента. При всех минусах и неоднозначности, вряд ли современные социальные сети полностью откажутся от них. Возможно, что на смену лайкам придет что-то другое, но тогда и привычные нам площадки в интернете тоже станут другими. Сколько может жить социальная сеть? В рамках нескольких поколений. Будущим поколениям нужны будут новые социальные сети.

Один из возможных вариантов эволюции кнопки «Нравится» — гибрид стикеров, эмодзи и привычного лайка. Примером может служить новая функция «Reaction» от Facebook. Как ее преобразят и улучшат на других площадках или разработчики Цукерберга — не понятно. Ясно одно: нужно оставить возможность выражать эмоции, а остальное пользователи сделают сами.