В Карелии машинисты тепловоза попались на краже солярки

Машинисты тепловоза попались на краже солярки в Карелии. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел днем 4 марта на станции Хелюля Сортавальского района.

43-летнего и 37-летнего мужчин задержали в момент, когда они выносили с грузопассажирского тепловоза М62 пластиковые канистры с дизельным топливом. Злоумышленники заранее подогнали к железнодорожным путям автомобиль «ВАЗ» и, по всей видимости, намеревались вывезти на нем солярку с территории станции. При осмотре стражи порядка обнаружили в секции тепловоза еще шесть наполненных канистр.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.