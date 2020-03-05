В Москве у худрука театра иллюзии из кабинета похитили 100 тысяч рублей
| Василий Заика Криминал 19
Инцидент произошел ночью 3 марта на Вешняковской улице.
Фото: Известия / Дмитрий Коротаев
Художественного руководителя московского театра иллюзии обокрали на 100 тысяч рублей. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 3 марта на Вешняковской улице.
Режиссер рассказал полицейским, что неизвестные взломали его рабочий кабинет и вынесли оттуда 100 тысяч рублей наличными.
Правоохранительные органы проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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