В Москве у худрука театра иллюзии из кабинета похитили 100 тысяч рублей

Художественного руководителя московского театра иллюзии обокрали на 100 тысяч рублей. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 3 марта на Вешняковской улице.

Режиссер рассказал полицейским, что неизвестные взломали его рабочий кабинет и вынесли оттуда 100 тысяч рублей наличными.

Правоохранительные органы проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.