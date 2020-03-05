В Москве у худрука театра иллюзии из кабинета похитили 100 тысяч рублей

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Василий Заика
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Инцидент произошел ночью 3 марта на Вешняковской улице.

Фото: Известия / Дмитрий Коротаев

Художественного руководителя московского театра иллюзии обокрали на 100 тысяч рублей. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 3 марта на Вешняковской улице.

Режиссер рассказал полицейским, что неизвестные взломали его рабочий кабинет и вынесли оттуда 100 тысяч рублей наличными.

Правоохранительные органы проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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