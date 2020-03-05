В Петербурге из дома пенсионерки украли драгоценности на три миллиона рублей

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Василий Заика
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Инцидент произошел 4 марта на Зеленогорском шоссе в поселке Репино.

Фото: www.globallookpress.com / Reinhard Rohner

Петербургскую пенсионерку обокрали более чем на три миллиона рублей. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 4 марта на Зеленогорском шоссе в поселке Репино Курортного района.

66-летняя женщина рассказала стражам порядка, что к ней в дом пробрались неизвестные и похитили дорогостоящие ювелирные изделия, среди которых кольца с бриллиантами и жемчугом, а также швейцарские часы. Общая сумма нанесенного ущерба превышает три миллиона рублей.

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