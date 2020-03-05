В Ленобласти мужчина облил жену керосином и поджег
| Василий Заика Криминал 117
Инцидент произошел вечером 4 марта в поселке Ермилово Выборгского района.
Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Annette Hempfling
Житель поселка Ермилово Выборгского района Ленинградской области облил жену керосином и поджег. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 4 марта в квартире одного из домов на Физкультурной улице.
59-летняя пострадавшая с ожогами головы, груди и рук в тяжелом состоянии была госпитализирована. 57-летний ранее судимый злоумышленник задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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