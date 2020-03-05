В Ленобласти мужчина облил жену керосином и поджег

Житель поселка Ермилово Выборгского района Ленинградской области облил жену керосином и поджег. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 4 марта в квартире одного из домов на Физкультурной улице.

59-летняя пострадавшая с ожогами головы, груди и рук в тяжелом состоянии была госпитализирована. 57-летний ранее судимый злоумышленник задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.