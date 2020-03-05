В Краснодарском крае пьяные пастухи задушили коллегу ради лошади
Инцидент произошел в станице Бесленеевская в Мостовском районе.
Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul
Пьяные пастухи задушили коллегу ради лошади. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в станице Бесленеевская Мостовского района Краснодарского края.
Следователи выяснили, что в сентябре 2019 года трое пастухов в вагончике устроили застолье. Двое разгоряченных алкоголем мужчин позарились на лошадь своего 51-летнего коллеги. В определенный момент 24-летний пастух набросился на мужчину с удавкой, а его 30-летний подельник держал жертву за ноги. Когда хозяин лошади перестал подавать признаки жизни, злоумышленники сбросили его тело в расщелину неподалеку от урочища «Мамутко».
Скелетированные останки погибшего были обнаружены днем 4 марта 2020 года. Подозреваемых задержали. Правоохранительные органы разбираются в произошедшем.
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