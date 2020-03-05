Видео: Нападение вооруженного ножом мужчины на полицейских в Москве

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Василий Заика
Эксклюзив 27

Инцидент произошел ночью 3 марта на улице Бутлерова в Коньково.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

5-tv.ru публикует кадры, снятые во время задержания вооруженного ножом мужчины в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 3 марта на улице Бутлерова в Коньково.

Жители одного из домов сообщили в полицию, что во дворе разгуливает неадекватный мужчина и режет себя ножом. Прибывшие на место стражи порядка потребовали от него сложить оружие и сдаться. По началу мужчина никак не реагировал. Спустя непродолжительное время он с религиозными выкриками бросился в сторону полицейских. Правоохранители были вынуждены открыть огонь.

Впоследствии нарушитель с огнестрельными и ножевыми ранениями был госпитализирован. По факту инцидента проводится проверка.

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