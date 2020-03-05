В Петербурге из квартиры уборщицы поликлиники украли полмиллиона наличными

|
Василий Заика
36

Инцидент произошел днем 4 марта на улице Коммунаров в Горелово.

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Более пятисот тысяч рублей наличными и ювелирные украшения украли из квартиры уборщицы поликлиники в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел днем 4 марта на улице Коммунаров в Горелово.

44-летняя женщина рассказала стражам порядка, что неизвестный подобрал ключи к входной двери ее жилища и похитил 536 тысяч рублей, а также драгоценности. Общая сумма ущерба превышает 700 тысяч рублей.

Полиция разбирается в произошедшем. Возбуждено уголовное дело.

+5° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
66.08
-0.36 73.74
-0.20
ТОП-6 пар по знаку зодиака, которые никогда не смогут быть вместе

Новости Lentainform

Загрузка...