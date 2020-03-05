В Петербурге из квартиры уборщицы поликлиники украли полмиллиона наличными

Более пятисот тысяч рублей наличными и ювелирные украшения украли из квартиры уборщицы поликлиники в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел днем 4 марта на улице Коммунаров в Горелово.

44-летняя женщина рассказала стражам порядка, что неизвестный подобрал ключи к входной двери ее жилища и похитил 536 тысяч рублей, а также драгоценности. Общая сумма ущерба превышает 700 тысяч рублей.

Полиция разбирается в произошедшем. Возбуждено уголовное дело.