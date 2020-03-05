На Сахалине мужчина несколько лет насиловал дочь и снимал процесс на видео

Житель Сахалина на протяжении нескольких лет насиловал малолетнюю дочь и фиксировал все на видео. Как сообщает региональный СК, вопиющий инцидент произошел в Невельском районе.

По версии следствия, 31-летний подозреваемый надругался над ребенком с целью изготовления материалов порнографического характера.

В отношении предполагаемого злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов». Расследование продолжается.