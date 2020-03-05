Мумия мужчины обнаружена в квартире в Сахалинской области

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Василий Заика
46

Инцидент произошел вечером 4 марта в одном из домов на Красноармейской улице в Корсакове.

Фото: www.globallookpress.com / DanitaDelimont.com

Мумию мужчины обнаружили в квартире в Сахалинской области. Как сообщает региональный СК, инцидент произошел вечером 4 марта в одном из домов на Красноармейской улице в Корсакове.

В ведомстве отметили, что на теле 47-летнего хозяина квартиры не было обнаружено признаков насильственной смерти. Следователи проводят проверку. Устанавливается причина гибели мужчины.

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