Мумия мужчины обнаружена в квартире в Сахалинской области

Мумию мужчины обнаружили в квартире в Сахалинской области. Как сообщает региональный СК, инцидент произошел вечером 4 марта в одном из домов на Красноармейской улице в Корсакове.

В ведомстве отметили, что на теле 47-летнего хозяина квартиры не было обнаружено признаков насильственной смерти. Следователи проводят проверку. Устанавливается причина гибели мужчины.