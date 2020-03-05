Под Калининградом таксист изнасиловал 15-летнюю пассажирку

Таксист изнасиловал 15-летнюю пассажирку под Калининградом. Как сообщает региональный СК, вопиющий инцидент произошел в поселке Малое Исаково Гурьевского района.

По версии следствия, 23-летний водитель таксомотора подвозил подростка на арендованном для работы авто. В определенный момент молодой калининградец не смог совладать с собой и набросился на юную пассажирку. После надругательства парень высадил девушку посреди дороги и уехал.

Пострадавшая обратилась за помощью к жителям близлежащего дома и сообщила о произошедшем родителям, которые вызвали полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней». Вскоре подозреваемый был задержан и арестован. Расследование находится под контролем главы Следственного комитета РФ по Калининградской области.