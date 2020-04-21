Пьяный житель Ямала облил сестру бензином и закурил, девушка сгорела заживо

Житель города Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) подозревается в убийстве своей 19-летней сестры, пишет ФАН со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Гибель девушки произошла 18 апреля. По данным следствия, мужчина поссорился с сестрой и облил ее бензином, а затем прикурил сигарету, сидя рядом. Девушка погибла от множественных ожогов.

Затем мужчина обратился в полицию, заявив, что нашел труп родственницы. Во время допроса он неоднократно менял показания. Подозреваемый рассказал, что вместе с сестрой они распивали алкогольные напитки.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводится судебная экспертиза. Правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых скончалась девушка.

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