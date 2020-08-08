Председатель районного суда Волгограда задержана по делу о взятке

Председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину задержали по делу о взятке в 25 миллионов рублей.

Уточняется, что оперативники взяли служительницу Фемиды с поличным в ресторане «Фасоль». По версии следствия, Добрынина якобы просила за освобождение волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова у его супруги 25 миллионов рублей.

Мужчина находится под арестом по делу о поджоге дома главы области Андрея Бочарова. Сообщается, что часть суммы, а точнее 20 миллионов, жена Зубкова передала Добрыниной, однако та попросила еще пять миллионов рублей. Из них женщина, предположительно, передала председателю суда 2,5 в ресторане, во время этого действия ее и задержали.