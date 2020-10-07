Видео: Нарколабораторию в частном доме ликвидировали в Ленобласти

|
Татьяна Меркер
19

Задержаны трое мужчин, которые готовили наркотики для продажи через так называемые «закладки».

Фото, видео: Depositphotos / merrydolla; 5-tv.ru

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности ликвидировали крупную нарколабораторию, находившуюся в частном доме в Кировском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

В подпольном цеху обнаружили и изъяли четыре килограмма мефедрона, оборудование для производства наркотика и более 100 литров прекурсоров наркотических средств.

ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали троих мужчин, которые наладили продажу наркотика через «закладки», используя интернет-магазин в так называемом «даркнете».

Каждый из организаторов преступного бизнеса получил более чем 15 лет заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокаты Голунова назвали «враньем» обнаружение в его крови амфетамина.

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.09
-0.42 91.81
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:33
Видео: Нарколабораторию в частном доме ликвидировали в Ленобласти
16:30
Зачем Марк Чепмен убил Леннона на самом деле?
16:27
В Минобороны Армении заявили об уничтожении азербайджанской базы ГСМ — видео
16:25
Волонтеры собирают гуманитарную помощь для Нагорного Карабаха
16:13
УФСБ: задержан подозреваемый, готовивший теракт в Ставрополе
16:11
«Очень страшно»: жители Рязанской области о взрывах на складе боеприпасов

Сейчас читают

«Он наливает ей»: подруги Овсиенко боятся, что певицу постигнет судьба Легкоступовой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков зодиака
Соседка Софии Конкиной заявила, что почти не видела погибшую трезвой

Новости Lentainform

Загрузка...