Видео: Нарколабораторию в частном доме ликвидировали в Ленобласти
Задержаны трое мужчин, которые готовили наркотики для продажи через так называемые «закладки».
Фото, видео: Depositphotos / merrydolla; 5-tv.ru
Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности ликвидировали крупную нарколабораторию, находившуюся в частном доме в Кировском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
В подпольном цеху обнаружили и изъяли четыре килограмма мефедрона, оборудование для производства наркотика и более 100 литров прекурсоров наркотических средств.
Сотрудники ФСБ задержали троих мужчин, которые наладили продажу наркотика через «закладки», используя интернет-магазин в так называемом «даркнете».
Каждый из организаторов преступного бизнеса получил более чем 15 лет заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокаты Голунова назвали «враньем» обнаружение в его крови амфетамина.
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