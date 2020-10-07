Видео: Нарколабораторию в частном доме ликвидировали в Ленобласти

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности ликвидировали крупную нарколабораторию, находившуюся в частном доме в Кировском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

В подпольном цеху обнаружили и изъяли четыре килограмма мефедрона, оборудование для производства наркотика и более 100 литров прекурсоров наркотических средств.

ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали троих мужчин, которые наладили продажу наркотика через «закладки», используя интернет-магазин в так называемом «даркнете».

Каждый из организаторов преступного бизнеса получил более чем 15 лет заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокаты Голунова назвали «враньем» обнаружение в его крови амфетамина.