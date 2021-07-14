Вот и добрались мы до знакового и легендарного блюда русской кухни — до щей. Тут нужно пояснить, что щами в русской кухне называется много разных вещей, скажем, кислые щи — это вообще разновидность кваса, а мы здесь говорим про традиционный суп, который готовится из капусты. Думаю, никто не будет спорить с тем, что это классика русской кухни, которой много сотен лет.

Фото: Максим Гринкевич

Щи — блюдо для холодного времени года. Оно наваристое, согревающее и питательное. А еще лучше всего получается из квашенной капусты, которую традиционно заготавливали на зиму. Готовили щи в жарко натопленной и остывающей ночью русской печи. Отсюда они и суточные — с вечера печь натопили, горшок поставили и легли спать. А на другой день вот тебе и щи. Такая технология была обусловлена не только температурными особенностями русской печи, но и тем, что щи зачастую готовили без мяса, в период Великого поста — ведь нужно как-то использовать оставшийся с зимы запас квашенной капусты. А то впереди Пасха, там уж не до капусты станет. И надо понимать, что капуста к этому времени достигала такой степени кислоты, что без суточного томления, а в идеале — замораживания и размораживания никак ее есть не получалось.

Но мы живем в XXI веке, печей у нас в обиходе нет, а квашенную капусту можно купить в той кондиции, которая необходима. Потому можем себе позволить не тратить сутки на приготовление. Да и бульон у нас будет мясной, потому что даже Рождественский пост пока не начался. Словом, щи у нас будут современные, но от того не менее вкусные.

Что нам понадобится:

Говядина на косточке — 300-400 г.,

Квашенная капуста — 300 г.,

Лук — 1 шт.,

Картофель — 2-3 шт.,

Томатная паста — 1 ложка с горкой,

Морковь — 1 шт.,

Растительное масло,

Зелень,

Сметана,

Душистый перец, гвоздика, лавровый лист, специи для бульона.

Шаг 1: Начнем мы с того, что сварим из нашей говядины крепкий бульон. Промываем мясо, кладем в кастрюлю, заливаем водой и ставим на средний огонь. После закипания снимем пену, через пару часов можно добавить в бульон несколько бутонов гвоздики, душистого перца, лавровый лист, коренья. В общем, делаем вкусный бульон. Говядина, как мы знаем, варится около трех часов. Солить только не нужно — капуста даст соль, так что это все выправим в конце.

Шаг 2: Из готового бульона извлекаем мясо, срезаем его с кости и нарезаем удобными для поедания кубиками. Возвращаем мясо в бульон и продолжаем варить на небольшом огне.

Шаг 3: Теперь можно приступать к активной стадии приготовления. Для этого отправим в суп всю нашу квашенную капусту, чтобы она отдала свой вкус бульону. Если бы использовали свежую капусту, мы бы, конечно, добавили ее в конце — чтобы хрустела. А вот квашенную можно сразу. Вы уже поняли, что капусту нужно использовать не слишком кислую. Можете засолить сами, можете купить в магазине — дефицита на нее сейчас нет.

Шаг 4: И еще один необязательный момент. Сейчас хорошо бы добавить в суп несколько грибов. Возможно, у вас найдутся сухие лесные грибы, у меня в морозилке обнаружились отваренные и замороженные. Грибы добавляем больше для запаха, можно даже перетереть их в порошок. Вовсе не обязательно, чтобы они попадались на зуб.

Шаг 5: Пока бульон насыщается вкусами грибов и капусты, мы приготовим зажарку. Тут все традиционно. Нарезаем лук тонкими четвертинками колечек, а морковь режем тонкой соломкой. На сковороде разогреваем растительное масло и обжариваем лук до полупрозрачности. Туда же отправляем морковь и снова пассеруем, пока морковь не станет мягкой.

Шаг 6: Отправляем к луку и моркови ложку томатной пасты с горкой. Конечно, в традиционном рецепте никакой томатной пасты и помидоров нет, но времена изменились, а дополнительная кислота щам не помешает. Слегка обжариваем овощи с томатом. Наливаем в сковороду несколько ложек бульона из кастрюли, убираем огонь на минимум, накрываем крышкой и оставляем тушиться.

Шаг 7: Что еще нам остается? Конечно, картошка, которой тоже нет в традиционном рецепте. Раньше щи загущали ржаной мукой, ведь они должны быть такими, чтобы ложка стояла. Но теперь нам в этом поможет картофельный крахмал. Если вы не против, конечно. Чистим картофель и нарезаем удобными кубиками. И уже можно отправлять его в суп.