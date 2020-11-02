Богатые тоже плачут. ТОП-5 олигархов, чьей судьбе не позавидует обыватель

Убийства крупных бизнесменов в духе 90-х снова становятся частью новостной повестки. В 2020-м, и без того богатом на скверные события, случилось несколько таких резонансных историй. 5-tv.ru решил вспомнить самые громкие случаи, когда судьбе богатых людей не позавидуют простые обыватели.

Владимир Маругов

Скриншот с probusinesstv.ru

Заголовки новостных лент последние сутки украшает имя этого крупного игрока на рынке мясных продуктов. Владимир Маругов получил негласное звание «Колбасного короля» еще в начале своего карьерного пути. Сегодня, 2 ноября, стало известно, что он был застрелен из арбалета на территории собственного участка. Злоумышленники ворвались в частную баню с целью ограбления, связали хозяина дома и его сожительницу, но женщине удалось освободиться и сбежать. Для самого Маругова этот визит в парилку стал последним.

Бывшая жена бизнесмена, Татьяна Муругова, пережившая развод в 2015 году после измены мужа, после известий о его гибели попросила в соцсетях у общественности понимания и молитв за душу покойного. Для нее эта трагедия стала не первой в союзе с «Колбасным королем» — в 2019 году трагически погиб ее сын от брака с Маруговым, Александр. Он разбился в ДТП на мотоцикле.

Сейчас следствие уже задержало предполагаемого участника убийства бизнесмена. Однако и про самого покойного стало известно, что он не всегда «чисто» вел дела. Как писал 5-tv.ru, об этом рассказывал бывший коллега олигарха.

Александр Петров

Администрации Выборгского района Ленинградской области

Депутат городского совета Выборга и видный бизнесмен, которому даже приписывали, будто он «держал» весь город, Александр Петров был застрелен во дворе своего дома в Ленобласти. По данным следствия, он в очередной раз вышел из бани, чтобы окунуться в реку, но единственный выстрел снайпера в грудь оказался смертельным.

О Петрове известно, что он давно занимался политикой, но также успешно вел бизнес. Ему принадлежали 47 коммерческих структур и предприятий, включая ПАО «Выборгский судостроительный завод» и ООО «Выборгская топливная компания». Несмотря на такой успех, по словам горожан, он смог остаться простым человеком — не зазнавался, даже был отзывчив на просьбы обычных граждан. Кроме того, Петров был известен как примерный семьянин — в детей он вкладывал и деньги, и душу. Оба его сын выросли видными людьми — один, Виталий, стал пилотом «Формулы-1» по прозвищу «Выборгская ракета», второй, Сергей — музыкантом, выпускником Венской консерватории.

После его убийства стало известно, что накануне он начал распродавать активы и якобы планировал эмиграцию. Что стало причиной такого решения для человека, который большую часть своей жизни отдал развитию родной области, остается загадкой.

Дмитрий Босов

Александр Рюмин/ТАСС

Далеко не во всех трагедиях есть злодей — снайпер с винтовкой или другой коварный враг. Иногда к гробовой доске богатых и властных подводит сама жизнь. Так, бизнесмен Дмитрий Босов был найден мертвым в собственном загородном доме в Подмосковье 6 мая. Тело обнаружила супруга миллиардера, приехавшая в резиденцию из-за того, что муж долго не выходил на связь. Предварительной версией следствия стало самоубийство. Рядом с телом был найден наградной пистолет. Одной из вероятных причин суицида называют скандальное увольнение давнего партнера Босова Алексея Исаева. Покойный обвинил его в хищениях и злоупотреблениях.

Ушедшему из жизни 52-летнему миллиардеру принадлежали компании по добыче угля и антрацита — «Сибантрацит» и «Востокуголь». Также он владел центром дизайна и архитектуры Artplay.

Анастасия Сосина

Facebook @anastasia.sosinanovikova

Иногда трагедии в жизни власть имущих случаются по вине ближайших родственников. Так, кошмаром обернулись будни семьи Игоря Сосина, основателя российской сети товаров для дома «Старик Хоттабыч». В 2015 году сын бизнесмена, 19-летний Егор избил и задушил собственную мать, Анастасию. Вместе с ней он приехал в Казань, где женщина, отчаявшись излечить сына от наркозависимости, хотела пройти с ним тренинг в некой организации сектантского характера. Мать и сын остановились в отеле, где молодой человек нанес родительнице множественные удары по голове и телу, несколько раз укусил и задушил проводом от зарядки телефона. После испачканный кровью он отправился бесцельно бродить по коридорам. В 2016 году после ряда судебно-психиатрических экспертиз он был признан невменяемым и освобожден от уголовной ответственности. Его направили на принудительное лечение.

Виктория Теслюк

ВКонтакте @Виктория Теслюк

Пожалуй, самый страшный случай, независимо от статуса семьи, когда родители переживают своих детей. Убийство Виктории Теслюк, 16-летней дочери топ-менеджера «Газпрома» Роберта Теслюка произошло в 2011 году. Девушка пропала без вести, отправившись к репетитору. Ее труп нашли месяц спустя в подмосковном поселке. Позже стало известно, что перед смертью дочь миллионера жестоко пытали. Установить убийцу не удалось до сих пор. По некоторым версиям, из интернет-дневника девушки стало известно, что незадолго до гибели она перестала посещать школу и вела достаточно развязный образ жизни.

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