Богатые тоже плачут. ТОП-5 олигархов, чьей судьбе не позавидует обыватель
5-tv.ru собрал самые резонансные дела о трагедиях в семьях сильных мира сего за последние десять лет.
Фото: www.globallookpress / John Rowley
Убийства крупных бизнесменов в духе 90-х снова становятся частью новостной повестки. В 2020-м, и без того богатом на скверные события, случилось несколько таких резонансных историй. 5-tv.ru решил вспомнить самые громкие случаи, когда судьбе богатых людей не позавидуют простые обыватели.
Владимир Маругов
Заголовки новостных лент последние сутки украшает имя этого крупного игрока на рынке мясных продуктов. Владимир Маругов получил негласное звание «Колбасного короля» еще в начале своего карьерного пути. Сегодня, 2 ноября, стало известно, что он был застрелен из арбалета на территории собственного участка. Злоумышленники ворвались в частную баню с целью ограбления, связали хозяина дома и его сожительницу, но женщине удалось освободиться и сбежать. Для самого Маругова этот визит в парилку стал последним.
Бывшая жена бизнесмена, Татьяна Муругова, пережившая развод в 2015 году после измены мужа, после известий о его гибели попросила в соцсетях у общественности понимания и молитв за душу покойного. Для нее эта трагедия стала не первой в союзе с «Колбасным королем» — в 2019 году трагически погиб ее сын от брака с Маруговым, Александр. Он разбился в ДТП на мотоцикле.
Сейчас следствие уже задержало предполагаемого участника убийства бизнесмена. Однако и про самого покойного стало известно, что он не всегда «чисто» вел дела. Как писал 5-tv.ru, об этом рассказывал бывший коллега олигарха.
Александр Петров
Депутат городского совета Выборга и видный бизнесмен, которому даже приписывали, будто он «держал» весь город, Александр Петров был застрелен во дворе своего дома в Ленобласти. По данным следствия, он в очередной раз вышел из бани, чтобы окунуться в реку, но единственный выстрел снайпера в грудь оказался смертельным.
О Петрове известно, что он давно занимался политикой, но также успешно вел бизнес. Ему принадлежали 47 коммерческих структур и предприятий, включая ПАО «Выборгский судостроительный завод» и ООО «Выборгская топливная компания». Несмотря на такой успех, по словам горожан, он смог остаться простым человеком — не зазнавался, даже был отзывчив на просьбы обычных граждан. Кроме того, Петров был известен как примерный семьянин — в детей он вкладывал и деньги, и душу. Оба его сын выросли видными людьми — один, Виталий, стал пилотом «Формулы-1» по прозвищу «Выборгская ракета», второй, Сергей — музыкантом, выпускником Венской консерватории.
После его убийства стало известно, что накануне он начал распродавать активы и якобы планировал эмиграцию. Что стало причиной такого решения для человека, который большую часть своей жизни отдал развитию родной области, остается загадкой.
Дмитрий Босов
Далеко не во всех трагедиях есть злодей — снайпер с винтовкой или другой коварный враг. Иногда к гробовой доске богатых и властных подводит сама жизнь. Так, бизнесмен Дмитрий Босов был найден мертвым в собственном загородном доме в Подмосковье 6 мая. Тело обнаружила супруга миллиардера, приехавшая в резиденцию из-за того, что муж долго не выходил на связь. Предварительной версией следствия стало самоубийство. Рядом с телом был найден наградной пистолет. Одной из вероятных причин суицида называют скандальное увольнение давнего партнера Босова Алексея Исаева. Покойный обвинил его в хищениях и злоупотреблениях.
Ушедшему из жизни 52-летнему миллиардеру принадлежали компании по добыче угля и антрацита — «Сибантрацит» и «Востокуголь». Также он владел центром дизайна и архитектуры Artplay.
Анастасия Сосина
Иногда трагедии в жизни власть имущих случаются по вине ближайших родственников. Так, кошмаром обернулись будни семьи Игоря Сосина, основателя российской сети товаров для дома «Старик Хоттабыч». В 2015 году сын бизнесмена, 19-летний Егор избил и задушил собственную мать, Анастасию. Вместе с ней он приехал в Казань, где женщина, отчаявшись излечить сына от наркозависимости, хотела пройти с ним тренинг в некой организации сектантского характера. Мать и сын остановились в отеле, где молодой человек нанес родительнице множественные удары по голове и телу, несколько раз укусил и задушил проводом от зарядки телефона. После испачканный кровью он отправился бесцельно бродить по коридорам. В 2016 году после ряда судебно-психиатрических экспертиз он был признан невменяемым и освобожден от уголовной ответственности. Его направили на принудительное лечение.
Виктория Теслюк
Пожалуй, самый страшный случай, независимо от статуса семьи, когда родители переживают своих детей. Убийство Виктории Теслюк, 16-летней дочери топ-менеджера «Газпрома» Роберта Теслюка произошло в 2011 году. Девушка пропала без вести, отправившись к репетитору. Ее труп нашли месяц спустя в подмосковном поселке. Позже стало известно, что перед смертью дочь миллионера жестоко пытали. Установить убийцу не удалось до сих пор. По некоторым версиям, из интернет-дневника девушки стало известно, что незадолго до гибели она перестала посещать школу и вела достаточно развязный образ жизни.
Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-6 самых зверских убийств в городе на Неве.
Читайте также
89%
1.24 93.76
1.13
Нашли ошибку?