Подростки изнасиловали и задушили шнурком воспитателя детсада под Смоленском

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Василий Заика
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Вопиющий инцидент произошел вечером 23 декабря в деревне Селенки Темкинского района.

Подростки изнасиловали и задушили шнурком воспитателя детсада под Смоленском

Фото: Depositphotos / stokkete

Два подростка изнасиловали и задушили шнурком воспитателя детского сада под Смоленском. Как сообщает сайт KP.RU со ссылкой на собственный источник, вопиющий инцидент произошел вечером 23 декабря в деревне Селенки Темкинского района.

Тревогу забила дочь погибшей 38-летней женщины, когда мать не вернулась домой. Полицейские начали розыск пропавшей и вскоре возле одного из домов в перелеске обнаружили тело. По подозрению в совершении преступления были задержаны девятиклассник местной школы и его 16-летний приятель, который нигде не учится и не работает.

Предполагаемые злоумышленники ранее оба были судимы за кражу и состояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. В подразделении уже проходит служебная проверка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подросткам грозит от восьми до 20 лет колонии. Известно, что оба из подозреваемых могут быть последователями запрещенного в России экстремистского сообщества АУЕ*. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российскую туристку изнасиловали и ограбили в Турции.

* — запрещена в РФ.

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