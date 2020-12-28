Подростки изнасиловали и задушили шнурком воспитателя детсада под Смоленском

Два подростка изнасиловали и задушили шнурком воспитателя детского сада под Смоленском. Как сообщает сайт KP.RU со ссылкой на собственный источник, вопиющий инцидент произошел вечером 23 декабря в деревне Селенки Темкинского района.

Тревогу забила дочь погибшей 38-летней женщины, когда мать не вернулась домой. Полицейские начали розыск пропавшей и вскоре возле одного из домов в перелеске обнаружили тело. По подозрению в совершении преступления были задержаны девятиклассник местной школы и его 16-летний приятель, который нигде не учится и не работает.

Предполагаемые злоумышленники ранее оба были судимы за кражу и состояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. В подразделении уже проходит служебная проверка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подросткам грозит от восьми до 20 лет колонии. Известно, что оба из подозреваемых могут быть последователями запрещенного в России экстремистского сообщества АУЕ*. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российскую туристку изнасиловали и ограбили в Турции.

* — запрещена в РФ.