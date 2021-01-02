Тело расстрелявшего экскаватор в Ленобласти пришлось разминировать. По информации, имеющейся в распоряжении 5-tv.ru, бизнесмен, который открыл огонь из автомата по экскаватору в поселке Рощино, был найден мертвым в поселке Симагино. Под его ногой была найдена граната без чеки. На место были вызваны взрывотехники для разминирования. Саперам удалось сдвинуть тело мужчины так, чтобы во время взрыва гранаты оно не повредилось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что накануне к правоохранителям обратился житель поселка Рощино, сообщивший о том, что его родственник охранял технику, когда к нему прибыл неизвестный мужчина на автомобиле BMW и принялся угрожать, что будет стрелять.

Заявитель также отметил, что злоумышленник тут же открыл огонь по экскаватору из автомата, в результате чего оказалось разбито стекло.

После этого преступник скрылся с места происшествия. А спустя несколько часов его нашли мертвым. По предварительным данным, он покончил с собой.

Ранее 5-tv.ru публиковал детали истории с расстрелом экскаватора в Ленобласти.