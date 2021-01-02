Тело расстрелявшего экскаватор в Ленобласти пришлось разминировать

|
Алиса Маркова
Эксклюзив 1 057

Саперам удалось сдвинуть тело мужчины так, чтобы во время взрыва гранаты оно не повредилось.

Тело расстрелявшего экскаватор в Ленобласти пришлось разминировать

Фото: depositphotos / Chalabala

Тело расстрелявшего экскаватор в Ленобласти пришлось разминировать. По информации, имеющейся в распоряжении 5-tv.ru, бизнесмен, который открыл огонь из автомата по экскаватору в поселке Рощино, был найден мертвым в поселке Симагино. Под его ногой была найдена граната без чеки. На место были вызваны взрывотехники для разминирования. Саперам удалось сдвинуть тело мужчины так, чтобы во время взрыва гранаты оно не повредилось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что накануне к правоохранителям обратился житель поселка Рощино, сообщивший о том, что его родственник охранял технику, когда к нему прибыл неизвестный мужчина на автомобиле BMW и принялся угрожать, что будет стрелять.

Заявитель также отметил, что злоумышленник тут же открыл огонь по экскаватору из автомата, в результате чего оказалось разбито стекло.

После этого преступник скрылся с места происшествия. А спустя несколько часов его нашли мертвым. По предварительным данным, он покончил с собой.

Ранее 5-tv.ru публиковал детали истории с расстрелом экскаватора в Ленобласти.

Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
73.88
0.22 90.79
0.11
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 января

Последние новости

21:56
Протаранивший Театр Вахатнгова в Москве Mersedes был угнан у жены хоккеиста Дениса Паршина
21:48
В Париже тайно похоронили Пьера Кардена
21:26
«Она скончалась»: Цивин рассказал о трагедии в его семье под Новый год
21:03
Арзамасова случайно рассекретила, куда отправилась с Авербухом в медовый месяц
20:42
«Идеальное начало года!» — дочь Романа Абрамовича выходит замуж
20:24
«Самое эпичное 31 декабря!» — Анна Хилькевич показала сломанный мужем нос

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 января
Гений из России: ТОП-5 неожиданных фактов о Владимире Кореневе
Названы обладатели группы крови с самым сильным иммунитетом
Порошенко объявил себя организатором провального задержания россиян в Белоруссии

Новости Lentainform

Загрузка...