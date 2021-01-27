Трагически погиб экс-игрок ФК «Иртыш» Егор Дробыш

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Алиса Маркова
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Спортсмен, который входил в молодежный и основной составы омского футбольного клуба, скончался в возрасте 21 года.

Трагически погиб экс-игрок ФК «Иртыш» Егор Дробыш

Фото: vk.com /dinamovec11

Трагически погиб экс-игрок ФК «Иртыш» Егор Дробыш. Об этом говорится в сообщении на официальной странице во Вконтакте футбольного клуба «Иртыш». Спортсмен, который входил в молодежный и основной составы омского футбольного клуба, скончался в возрасте 21 года.

«Егор был одним из лидеров нашей молодежной команды, однако за основной состав успел отыграть лишь три матча в 2019 году. Футбольный клуб „Иртыш“ выражает глубокие соболезнования родным и близким Егора. О времени и месте похорон будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении ФК «Иртыш».

По данным издания «Новый Омск», Егор Дробыш был жестоко убит в драке, которая случилась ночью. Согласно неподтвержденным данным, друг футболиста серьезно пострадал и сейчас находится в реанимации. Драка произошла в ночь на 27 января.

«Вчера, 26 января, в период с 23 до 00, проходили два молодых человека, на них напали, обоих порезали, один умер, другой — в реанимации. Точнее информацию не могу сказать. Один из них — мой брат. Люди, если есть свидетели, дайте знать, или знаете, где там есть камеры, может, рядом кто-то проезжал, всю информацию, пожалуйста», — написал на странице во Вконтакте юноша, который назвал себя Денисом Мельчаковым.

Официального подтверждения от правоохранительных органов касательно произошедшего пока нет. Обстоятельства трагедии выясняются.

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