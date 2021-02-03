Мужчина обезглавил беременную сожительницу и зарезал ее отца в Перми

Зверское убийство произошло в Дзержинском районе города Пермь Как стало известно 5-tv.ru, предположительно, злоумышленник сначала обезглавил беременную сожительницу в квартире, а после расправился с ее отцом. Родитель жертвы пытался убежать от предполагаемого преступника, но тот догнал мужчину и, по версии следствия, зарезал его возле подъезда.

Предположительно, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый в убийстве был задержан. Обстоятельства случившегося и мотив преступления в настоящее время устанавливаются. Следственные органы подтвердили информацию о происшествии.

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Ранее 5-tv.ru писал, что преподавательницу математики и физики средней школы зверски убили недалеко от кафе в Воронеже.