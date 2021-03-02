Стартовую площадку обокрали на космодроме Байконур

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Василий Заика
Эксклюзив 1 093

Инцидент произошел на позиции № 110 в первой половине февраля.

Стартовую площадку обокрали на космодроме Байконур

Фото: ТАСС / Кузьмин Валентин

Стартовую площадку обокрали на крупнейшем в мире космодроме Байконур. Как стало известно 5-tv.ru, тревогу забил начальник команды службы охраны ФГУП «ЦЭНКИ» — «Космический центр „Южный“».

Сотрудник сообщил полицейским, что в период с 1 по 19 февраля неизвестные взломали входную дверь сооружения № 3 и похитили радиодетали, содержащие драгоценные и редкоземельные металлы. Предварительная сумма ущерба превысила пять тысяч рублей.

Известно, что стартовая площадка № 110 имеет ограждение колючей проволокой по всему периметру — около шести тысяч метров. Охранной сигнализацией позиция оборудована не была. Внутренний периметр находится под контролем трех постов караула вневедомственной охраны из девяти человек. С внешней стороны площадку охраняют сотрудники отдельного батальона полиции.

По факту произошедшего 1 марта Следственным управлением УМВД РФ на комплексе «Байконур» возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Стоит отметить, что указанные объекты выведены из эксплуатации и находятся в режиме длительного хранения. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новое дело возбуждено по факту кражи из «самолета Судного дня».

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