Насиловали и шантажировали: подростки похитили юную официантку под Самарой

Молодые люди похитили 18-летнюю официантку в Самарской области и грубо над ней надругались. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемые в совершении преступления уже задержаны.

По данным сайта KP.RU, несчастная проживала в поселке Береза. Вечером 11 августа злоумышленники подъехали к дому девушки, вышли из машины и, угрожая ножами, заставили сесть в салон своей тонированной LADA Priora.

Девушка сообщила, что преступников было четверо. Всех она видела впервые жизни и страшно перепугалась. Ее вывезли в район Новосемейкино, изнасиловали и выбросили на пустыре.

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Впоследствии выяснилось, что жуткие пытки участники процесса снимали на камеру. После вопиющего инцидента компания требовала с девушки 50 тысяч рублей. Они грозили: не отдашь — интимное видео окажется в сети.

12 августа пострадавшая обратилась в полицию. Предполагаемых злоумышленников удалось быстро задержать. По версии следствия, к похищению и изнасилованию официантки причастны 19-летний Владислав, 18-летняя Кристина, а также двое подростков 15 и 16 лет.

Как сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией, инициаторами преступления считают именно несовершеннолетних. Один из них перестал учиться уже давно, а второй с переменным успехом ходит в вечернюю школу.

«Несовершеннолетних задержанных отправили под стражу на два месяца. Студентов техникума — под домашний арест на этот же срок, до 12 октября. <…> Как выбрали именно Анну в качестве жертвы — молчат. Но она их не знает, она им ничего не сделала», — цитирует KP.RU информаторов.

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Расследование дела продолжается. Известно, что причастность к похищению девушки пока признала только 18-летняя Кристина. Один из задержанных ранее был судим за грабеж.

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