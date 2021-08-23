Разлагающееся тело женщины с отрезанной рукой найдено в московской квартире. Согласно информации 5-tv.ru, инцидент произошел на Домодедовской улице. По предварительным данным, подозреваемый расправился с сожительницей во время пьяной ссоры, а после попытался ее расчленить. Он смог отрезать жертве руку, а затем сбежал из квартиры.

Покойницу обнаружили благодаря соседям, которые пожаловались на ужасный запах из квартиры, что распространялся по дому целую неделю. Столичные правоохранители оперативно прибыли на место, вскрыли дверь и обнаружили тело женщины.

В понедельник, 23 августа, по факту убийства было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1963 года рождения. В настоящее время следователи работают на месте ЧП, расследование продолжается, выясняются обстоятельства убийства жительницы Москвы.