Разлагающееся тело женщины с отрезанной рукой найдено в московской квартире

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Алиса Маркова
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По предварительной информации, мужчина расправился с сожительницей во время пьяной ссоры. Покойницу обнаружили благодаря соседям, которые пожаловались на ужасный запах из квартиры.

Разлагающееся тело женщины с отрезанной рукой найдено в московской квартире

Фото: Depositphotos / artem_furman

Разлагающееся тело женщины с отрезанной рукой найдено в московской квартире. Согласно информации 5-tv.ru, инцидент произошел на Домодедовской улице. По предварительным данным, подозреваемый расправился с сожительницей во время пьяной ссоры, а после попытался ее расчленить. Он смог отрезать жертве руку, а затем сбежал из квартиры.

Покойницу обнаружили благодаря соседям, которые пожаловались на ужасный запах из квартиры, что распространялся по дому целую неделю. Столичные правоохранители оперативно прибыли на место, вскрыли дверь и обнаружили тело женщины.

В понедельник, 23 августа, по факту убийства было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1963 года рождения. В настоящее время следователи работают на месте ЧП, расследование продолжается, выясняются обстоятельства убийства жительницы Москвы.

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