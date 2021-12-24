Сергей Жорин о детстве: «Записали меня сразу в хулиганы»

Давайте поговорим о детстве. Каким в детстве был Сережа Жорин?

Как давно это было… Наверное, таким же как и все дети того периода, 80-90-х годов… С определенным оттенком. То есть я успел застать Советский Союз. Октябренком был и пионером. И в Мавзолее был, все как положено. Единственный раз, кстати. Вырос я в Москве. Я коренной москвич, родители мои, и бабушки и дедушки. Все они в Москве. Рос во дворе, как и все дети. И хулиганили, и безобразничали, и учились. И спортом занимались.

В школьные годы Сергей занимался каратэ, дзюдо, водными лыжами, хоккеем, футболом

Ну, дворы, конечно, были не такие, как сейчас. Какие игры были самыми популярными?

Во-первых, мы видим безлюдный двор, хоть и благоустроенный, но детей, как правило, нет. И вот кто-то мне сказал на днях, что уже такого понятия, как молодежь собирается во дворах нет. А в период моего созревания — дворы занимали социальную нишу, которую сейчас занимают социальные сети. Мы обменивались информацией, учились всему плохому — курить, выпивать. Что-то еще. Слушали истории старых товарищей. Учились уму-разуму. Познавали правила жизни. Что можно делать и что нельзя. Плечо товарища… Играли на гитаре.

Как раз хотела спросить. Умение на гитаре как раз из тех времен?

Я вот сколько себя помню, начинаю помнить, где-то с четырех лет-пяти, я уже умел играть на гитаре. Я предполагаю, как это получилось. У меня мама занималась спортивным ориентированием. И видимо, кто-то из взрослых научил меня играть на гитаре. Сначала примитивно — блатные аккорды. Но первое яркое воспоминание моего детства, что я в пионерском лагере. Мне шесть лет. И меня поставили на сцену, гитара больше меня и я чего-то там выдаю. Впоследствии, там в школе, когда я играл в рок-группе, у меня были длинные волосы, были проколотые уши, три серьги, кстати, дырки…

«Меня после восьмого класса выгнали из школы. Сказали: Нам такие не нужны».

Я плохо себе представляю

… в ушах предательски остались до настоящего времени. Когда я посещаю следственный изолятор, к своим доверителям. Особенно тех, кто пропагандирует запрещенную в РФ идеологию АУЕ. Они так настороженно смотрят… Поэтому творческая, хулиганская в хорошем смысле юность. Достаточно полноценная.

Как все успевалось?

А что делать? После школы мы дома не сидели. Дома сидеть было некомфортно. 40 квадратных метров. Три человека живет… Соответственно, варианты какие. Из школы пришел, уроки делать было немодно. Уроки я не делал.

«Мама костьми легла. Бегала по всем школам в округе, чтобы меня кто-то взял. А директор обзвонил всех и сказал: «Будет приходить Жорин — не берите»

То есть даже тогда уроки не делали?

Из моего окружения уроки никто не делал. Как я уже сказал, когда я пришел в школу, на меня наклеили ярлык из-за старшего брата, который влип в хулиганскую историю. Я пришел, мне сказали, а Жорин, все понятно. Я еще ничего не сделал, пришел в первый класс. Кстати, на костылях, потому что я накануне в пионерском лагере сломал ногу. И такой пришел радостный и на костылях. Ну вот… Я ничего еще не сделал… Учителя узнали мою фамилию и Ну все понятно… Это твой брат? Я говорю — ну да… Все… И вот они наклеили на меня ярлык, который восемь лет я не мог от себя отклеить. Ну и хорошо собственно. Я и не хотел. Поэтому уроки я не делал… Записали меня в хулиганы…

Жорин попал в итоге в спортивную школу, где у него появился новый ярлык — «отличник и ботан»

Буду подтверждать…

Потому что если ты что-то сделал хорошее. Они говорят — Ну, это случайность… Ты где-то что-то списал. Если ты сделал плохое, то это нормально. Двойку получил — все логично. Они на меня ярлык наклеили, и чтобы подтверждать… Мы трудовика избили как-то мы компанией…

За что?

Он пьяный на урок пришел, подзатыльник мне дал. Окей… Мы его подождали после уроков. И, короче, его запинали…

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