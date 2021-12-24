В копилке звездного адвоката есть множество дел, которые никак не связаны с шоу-бизнесом.

Бытует мнение, что звездный адвокат не может заниматься серьезными делами. Тянет за собой шлейф такого отношения к работе или нет?

На это невозможно повлиять. Когда я захожу в серьезные дела, далекие от шоу-бизнеса некие закомплексованные коллеги говорят, вот, что это пришло. Иди там на передачу «Пусть говорят» сходи, или что ты здесь нам собираешься. Я спокойно отношусь, потому что результат говорит сам за себя. Я не обидчивый. Некоторые дела ведутся в команде из разных адвокатов и адвокатских объединений. И у меня нет задачи претендовать на лидерство или авторитет. Потому что в конечном итоге становится понятно, кто есть кто, в зале суда.

Минус — очень много ярлыков, слухов и сплетен, которые не имеют никакого отношения к тебе, но люди уверены… Вот, встречаешь человека в суде или в магазине… И ты смотришь… Либо он с удивлением, либо с ненавистью. Например, какая-нибудь пожилая женщина подойдет в магазине и вот так пальцем в бок — тык!

«Зачем вы отобрали квартиру в Лидии Федосеевой-Шукшиной, подонки!»

Хотя я к этому не отношусь уже давно. Говорю:

«Больше не будем, извините».

Конфликт исчерпан. Бабушка успокоилась, она расскажет. Или наоборот. Подходят, когда ведешь дела рэперов или Гуфа представлял интересы, Давидыча… Наоборот, подойдут и скажут — «Держитесь. Мы вас любим». То есть люди тебя не знают, но имеют какое-то представление, либо реальное, либо искаженное. Это особенности нашей работы.

Полное интервью со звездным адвокатом Сергеем Жориным смотрите на странице спецпроекта «ОтЛичная жизнь».