Как Вы пришли в профессию?

Благодарен профессии... Я счастлив не то, что даже я выбрал, а скорее профессия меня выбрала. Она меня притянула и сказала - чувак, теперь ты будешь этим заниматься. По факту так произошло. Я завидую потомственным адвокатам, у меня много таких друзей, у которых папа, мама адвокаты. Он с детства знал, что будет адвокатом. Учился. В моей жизни все наоборот. А меня судьба взяла за шкирку, так, иди сюда, и в это во все кидает. И я благодарен судьбе, потому что у меня есть возможность выбирать свое окружение.

Что касается юриспруденции, это произошло случайно. А потом так жизнь сложилась, что первое знакомство с професисей было с другой стороны. Мой близкий родственник попал в неприятную ситуацию. Он попал в тюрьму. Мы вынуждены были искать адвоката. Денег не было, мы сдавали свою квартиру, чтобы оплачивать услуги адвоката. И вот так я странно соприкоснулся с этой професией. Маме покажу диплом, чтобы она успокоилась.

А потом это все затянуло, цепочка случайностей. Кризис был тогда. Я жил с мамой и женой. Я уже тогда первый раз женился и мы жили в квартире – мама, жена моя… И нам хватало на еду. Я еще пять долларов в месяц откладывал на квартиру. Это смешно вспоминаю. И мне жена говорила, нафига ты это делаешь. Сколько тебе нужно: тысячу лет, чтобы накопить на квартиру? Давай лучше потом решим.

И я устроился в юрфирму работать, потом за несколько месяцев на меня обратили внимание, стали платить 60 долларов. Потом 80-ть. Потом я стал помощником юриста. И потом почему я создал свою юридическую компанию и потом коллегию адвокатов. То же случайность.

Та компания была не очень раскручена. И для экономии на декабрь и январь всех своих сотрудников отправляли в неоплачиваемый отпуск. Все равно мертвые месяца. Зачем они будут на работу ходить. Честно говоря свинство. Я так никогда не делал… Поскольку мне надо было на что-то жить, я стал заниматься частной практикой. И потом понял, что у меня получается. С тех пор более 20 лет я в свободном плавании.