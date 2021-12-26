Сергей Жорин: «Алибасов, раз, и водочки, а с Евгением Вагановичем мы чай любим»

Как отмечает звездный адвокат, приход на встречу с юристом — всегда стресс, потому что идут с проблемами, а беседа должна проходит в комфортном ключе.

Мы в самом ответственном месте офиса — это ваш кабинет, где проходят встречи с вашими звездными клиентами. Как вы их встречаете, как располагаете, что интересного есть?

Для тех, кто потребляет горячительные напитки или кому нужно расслабиться. Вот у нас есть насыщенный бар. Это нечасто происходит, но бывает… Одна из наших специализаций — это бракоразводные процессы и большинство наших клиентов девушки, которые находятся в потрясении, потому что они собирались жить долго и счастливо, а тут какой-то бракоразводный процесс нарисовался. Тогда им можно расслабиться.

Бари Каримович (Алибасов — Прим.ред.), он сразу вместо «здасьте» сразу сюда, раз, водочки себе налил, хоп, и о деле… Моргенштерн — он виски. Ну, и ряд других людей тоже. С Евгением Вагановичем (Петросяном — Прим.ред.) мы чай с лимоном с удовольствием.

Ну и по секрету могу вам, если вы обещаете никому не рассказать, показать вам тайные пространства… Как в американских фильмах, когда нужно произвести опознание, наверное, видели в сериалах, чтобы один человек опознал другого, но при этом они друг друга не увидели, у нас такие тоже предусмотрены пространства. Единственное, что они никогда не используются, но потенциально могут быть. Например, казалось бы там ничего нет. Но там есть определенная комната, в которую можно попасть через вот это пространство, комфотно расположиться там и наблюдать через… С той стороны это стекло прозрачное, с другой непрозрачное. Можно наблюдать за тем, что здесь творится.

Надеюсь, что это не напугает наших будущих потенциальных клиентов.

Полное интервью со звездным адвокатом Сергеем Жориным смотрите на странице спецпроекта «ОтЛичная жизнь».