Сергей Жорин: «Рагозина повесила портрет в моем кабинете и это стало оберегом»

Пара была в счастливом браке два года. После чего супруги остались добрыми друзьями.

Обустройство этого офиса началось много-много лет назад. Я в тот период находился в статусе холостяка. И ребята наши. А поскольку мы на работе живем большей частью, то фактически все наше время кроме сна и отпуска, занимает работа, поэтому хочется совмещать приятное с полезным. И вот эти вот красивые лестницы, они предполагали что, что должны быть специально обученные девушки модельной внешности, которые будут ассистировать нашим уважаемым адвокатам и помогать им доставать с верхних полок досье. Это должно было так быть. Вот так снимается. Девушки должны быть непременно в коротких юбках.

В 2017 году Сергей Жорин связал себя узами брака с чемпионкой мира по боксу Натальей Рагозиной

И легкой весовой категории...

Да, легкой весовой категории. И они должны грациозно всбираться как пантеры наверх юриспруденции.

У девушек обязательно должен быть опыт легкой атлетики?

Желательно, навыки какие-то должны быть. И они так легко всбираются туда под восторженные взгляды наших клиентов. Но здесь возникли определенные непредвиденные обстоятельства. Во-первых, как только я закончил ремонт. Так сложились обстоятельства, Я вступил в брак с Натальей Юрьевной Рогозиной.

И первым делом, она повесила свой портрет в моем кабинете, где она в перчатках. С тех пор в офисе, не было ни одной девушки модельной внешности. Такой оберег – все... Это первое.

Пара мирно рассталась в 2019 году. Сергей и Наталья поддерживают дружеские отношения

Второе. Большинство наших клиентов все-таки женщины. И женщинам наблюдать, как другие женщины эксплуатируются похотливыми адвокатами тоже... Поэтому это все осталось неизведанным. И осталось в наших прошлых эротических фантазиях.

Полное интервью со звездным адвокатом Сергеем Жориным смотрите на странице спецпроекта «ОтЛичная жизнь».