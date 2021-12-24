Сергей Жорин: «Первая любовная драма была в детском саду»

Причем у меня была драма любовная. До этого в детском садике у меня были отношения с девочкой, мне казалось такие прям серьезные. Мы там с ней собирались пожениться в детском саду. И даже там одногруппники нас женили.

Любвеобильность и желание жениться было еще с детского сада?

Да, это устойчивое ложные ассоциации, ложное стремление, которое потом в течение жизни я искоренял.

Теперь все?

Ну, зарекаться я боюсь, как только скажешь все, обязательно через два месяца женишься. И я ждал лета, когда оно наконец-то пройдет. До сих пор помню, что эту девочку звали Нина Минина. И я прям в мыслях… И мы с ней договорились, что мы поступаем в первый класс в один класс… и я прихожу на линейку, такой радостный в галстуке, на костылях и она меня не узнает. Я говорю:

«Нина! Привет, Это же я!»

Она с растерянным взглядом — что это за мальчик, что он от меня хочет. Это первое потрясение мое было.

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