Сергей Жорин: «Первая любовная драма была в детском саду»
Одногруппники их даже поженили, но сюрприз ждал 1 сентября на линейке первоклассников.
Фото, видео: 5-tv.ru
Причем у меня была драма любовная. До этого в детском садике у меня были отношения с девочкой, мне казалось такие прям серьезные. Мы там с ней собирались пожениться в детском саду. И даже там одногруппники нас женили.
Любвеобильность и желание жениться было еще с детского сада?
Да, это устойчивое ложные ассоциации, ложное стремление, которое потом в течение жизни я искоренял.
Теперь все?
Ну, зарекаться я боюсь, как только скажешь все, обязательно через два месяца женишься. И я ждал лета, когда оно наконец-то пройдет. До сих пор помню, что эту девочку звали Нина Минина. И я прям в мыслях… И мы с ней договорились, что мы поступаем в первый класс в один класс… и я прихожу на линейку, такой радостный в галстуке, на костылях и она меня не узнает. Я говорю:
«Нина! Привет, Это же я!»
Она с растерянным взглядом — что это за мальчик, что он от меня хочет. Это первое потрясение мое было.
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