Сергей Жорин об аварии с Билом: «Его позиция изначально была достойной»

Я понимаю, что залог успеха — это не отмазать клиента на 300%, чтобы он был на свободе. Победа она всегда имеет свои грани свои оценки. Что правильно называть победой. Когда произошла авария с Билом, так как она произошла по стечению обстоятельств почти на том же месте, где произошла авария с Ефремовым, опять звездная личность, достаточно спорная… пранкеров у нас не любят. Молодежь любит, а общество в целом не очень. И тогда первое возмущение в СМИ, в заголовках и обсуждения в комментариях было в том, что: Ну, вот, сейчас вот этого дурака отмажут и он выйдет сухим из воды, сделав плохое дело… И как Жорин может? Как у него совести хватает, как он спит по ночам! Какие только комментарии я не читала… Давайте объясним…

Первое. Я никогда не заигрываю с общественным мнением, потому что общественному мнению угодить невозможно. К сожалению, большинство людей не вникают в детали. Вот им сказали по телевизору — этот плохой, но они на следующий день забыли. Или этот хороший. Именно поэтому у нас мошенники могут по десять раз обмануть одних и тех же жертв. Взять там «МММ» и куча разных других. Это как инфузория-туфелька. Или как рыбка. Она запоминает, переключилась и все… Поэтому я с общественным мнением никогда не заигрываю. Я такой, какой я есть. Хотите любите, хотите не любите. Мне все равно. И когда у меня внутри есть уверенность, что я прав, мне если честно срать на то, что обо мне думают. Я считаю, что это правильно. Потому что те, кто заигрывают с обществом, в итоге все равно окажешься в глазах общества негодяем и подонком. Хотя они могут быть хорошими людьми.

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Второе. Что касается Била. Мы с ним были знакомы до этого. Но я его хорошо не знал. Дальше произошло следующим образом. Вот, я сижу у себя в кабинете, в один из рабочих дней мне приходит сообщение от него:

«Я попал в ДТП. Мне нужна помощь».

Я пытаюсь перезвонить, но все телефоны отключены. Я захожу в новости, узнаю место, где и что было. Я не принял для себя на тот момент решения. Я еще сто раз подумаю прежде чем взяться за какое-то дело, потому что ряд обстоятельств имеет значение. Думаю, вот съезжу в УВД по ЦАО, поговорю и в зависимости от этого, если у него будет какая-то такая позиция — я не я, корова не моя, я всех куплю — я естественно за это браться не буду. Не потому, что я буду выглядеть плохо в глазах общества. Думаю, я приеду, поговорю с ним, потом приму решение. Я приехал и меня сразу его позиция, она мне близка. По сути… Мы его, как многие говорят, адвокаты его научили… Мы его не научили, мы контролировали юридическую часть. А все, что произошло, это его позиция. Он не отрицал вину, он не отрицал, что он был за рулем. Он сразу согласился компенсировать весь вред. Я еще даже больше скажу, он повредил спину.

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Вот, кстати, вот это ДТП с Собчак, ее там все гасят. Вот она сбежала… Я хочу людям сказать: Вы что не понимаете, что какой бы ни был автомобиль. Да, там Maybach он более прочный, но от такого удара невозможно выйти из салона автомобиля в какой бы ты части этого автомобиля не сидел, 100500 подушек безопасности, сотрясение мозга будет по любому. Даже если вас просто мягкой подушкой ударили просто по голове. Это уже будет микро, но сотрясение мозга.

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Бил же он же был за рулем, хоть подушки и открылись, но у него было повреждение спины, у него очень болела спина. Я ему говорю — давай, вызовем тебе «скорую». А он — Я не хочу. Меня доставят в больницу, это будет обществом трактоваться, как попытка избежать ответственности, закосить под это. Мы ему дали обезболивающее. На этих обезболивающих он два дня в ИВС просидел. Его позиция изначально была достойной. И в этом плане я нисколько не колебался, что нужно за это дело браться и помочь ему юридически оформить его вот эти пожелания. Поэтому он и для меня раскрылся с хорошей стороны. И для общества раскрылся с хорошей стороны. И вообще в принципе парень неплохой.

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Если я адвокат Била, то это не значит, что я его фанат, если адвокат Моргенштерна, это не значит, что я все песни смотрю и все сторис смотрю. Меня от некоторых сторис тоже передергивает, потому что мы друг на друга подписаны и я вижу, как Моргенштерн сторис снимает, как он в туалете делает свои дела. Моя работа и профессия научила меня не быть категоричным. И я советую вашим зрителям тоже как-то. Не нужно быть категоричным. Если вам это не нравится, если вы не хотите это смотреть, то это не значит, что это плохо.

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То, что мы называем пранки, Бил называет это социальный эксперимент. Чем вы занимаетесь, когда к нему подходят сотрудники полиции, а что вы тут делаете. Я провожу социальный эксперимент. Это действительно социальный эксперимент. К нему так и надо относиться. Не хороший, не плохой. А социальный эксперимент — как человек отреагирует на ту или иную ситуацию. Хотя, конечно, бывают такие запредельные. Я бы не хотел бы оказаться порой на месте тех, кого он там разыгрывает.

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