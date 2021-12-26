Личный блиц Сергея Жорина о счастье, отдыхе и воспитании детей

Можно назвать Сергея Жорина счастливым и успешным человеком? Или еще есть цели, к которым хочется стремиться?

Я в определенной степени человек суеверный. Я бы не хотел говорить, что я мега счастлив, потому что жизнь завтра тебе подкинет немножко соли на рану. Но, конечно же, я и не являюсь несчастным человекм. Мне грех бога гневить. Можно так сказать, что я всем доволен. За испытания, который подбрасывает жизнь, я благодарен. Они мне даются не просто так. Они меня делают сильнее, мудрее. Поэтому я в целом всем доволен и наслаждаюсь жизнью.

Какой Сергей Жорин папа?

Наверное, Сергей Жорин плохой папа. Скорее, потому что мало времени провожу с детьми, но тем не менее я исполняю свои обязянности с финансовой точки зрения. К сожалению, я, наверное, плохой папа, и муж, и плохой, может быть, сын, потому что я мало времени уделяю близким, любимым людям. А не все познается деньгами. Не все можно купить.

Я понимаю, что я не смотря на то, что обеспечиваю маму и о ней забочусь дистанционно. И понимаю, что ей хотелось бы чаще общаться, но невозможно быть одновременно везде. Объективно, наверное, не самый лучший… Нельзя сказать, что, наверное, плохой. Наверное, не самый лучший.

У Жорина трое детей. Два сына: Александр и Даниил. И младшая дочь — Мария

Есть какое-то наставление, которое Вы даете своим детям? Что они должны в этой жизни понимать и видеть, или действовать? Именно такое отеческое наставление?

У меня есть один, на мой взгляд, очень большой недостаток. Я не умею учить, объяснять и навязывать свое мнение. Я не умею воспитывать. Я не могу воспитать сотрудников. Я не могу воспитать детей. Если есть запрос, если нужен совет, нужно поделиться опытом, то я с удовольствием это сделаю, пожалуйста. Я не знаю, как кого-то перубедить… Ну, если это заходит за рамки профессиональной деятельности, в суде-то я очень хорошо знаю, как это делать. Как только мы вышли за рамки суда, как что-то убедить, объяснить, то здесь должен быть запрос. Поэтому пока каких-то серьезных… У меня дети не очень взрослые и пока они не очень нуждаются в какой-то информации жизнено-важной.

То есть пока это такое совместное веселое времяпрепровождение?

Больше да. Я все-таки думаю, когда дети подрастут, у них появится очень много вопросов, очень много сомнений. Здесь, как раз, наверное, если они захотят, я смогу им помочь и уберечь от каких-то ошибок.

Как Вы отдыхаете? Что помогает экстренно восстановиться, если чувствуете перегруз?

Для меня отдых — это полноценный сон, когда ты просыпаешься без будильника. Это уже счастье. В принципе — это 80% отдыха. Отсутствие суеты. Могу отдыхать даже один или не один. Но главное, чтобы не было суеты и обязательных дел, а был экспромт. Потому что в моей профессиональной жизни места экспромту нет. Есть план А, Б, С, У нас на любой судебный процесс все варианты просчитаны. У нас есть план. Есть процессуальные документы. И все просчитано до мелочей, в том числе график мой. Естественно, от этого устаешь. Поэтому отдых для меня — это экпромт, сон и приятные люди рядом.

Мне не нужно самое дорогое вино, мне достаточно молодого, но хорошего. Меня можно в безлюдном месте встретить. Но это вряд ли будет какая-то помойка в Южном Бутово. Если я где-то путешествую, то бизнес-классом. Я не люблю вмешательство в личное пространство. Нарушение тактильных каких-то границ. Как в метро. Я там давно не был. Я помню по юности бесило не то, что много народу и может плохо пахнуть, а кто-то бесцеремонно может к тебе прижаться. Или взять твою руку и просто пододвинуть. То есть это нарушение моего личного пространства.

Я могу сидеть в безлюдном месте, но вряд ли это будет какой-то отель все включено. Поэтому в лесу, наверное, можно, но это может быть лес в предместье Парижа. На рыбалке вряд ли. За грибами я не люблю ходить. Горные лыжи, то это не Куршевель, но это и не Донбаи. Это, допустим, север Италии или это Австрия. Необязательно пафосные места, но комфортные. Соотношение комфорта и уединения.

Какое хобби любимое есть?

Наверное, велоспорт. Можно назвать хобби. Люблю велосипед и везде, где можно покататься на велосипеде, я обязательно катаюсь. И много где катался.